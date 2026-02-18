  1. Clienti privati
Traffico Situazione complicata in Vallese: riprende il servizio navetta del Lötschberg, ma a Saas-Fee iniziano a mancare generi alimentari

SDA

18.2.2026 - 09:47

La stazione di carico autoveicoli è stata riaperta stamattina.
Keystone

Interrotto lunedì a causa di una valanga che aveva fatto deragliare un treno regionale in territorio vallesano, il servizio navetta per autoveicoli del Lötschberg fra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS) è ripreso stamattina.

Keystone-SDA

18.02.2026, 09:47

18.02.2026, 10:26

Lo ha comunicato la compagnia ferroviaria BLS, precisando che alle 08.30 sono state riaperte le strade di accesso da Gampel-Steg e Wiler.

Bisognerà invece avere più pazienza per i treni fra Goppenstein e Briga (VS), che non circoleranno almeno fino a sabato mattina. Al loro posto è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Lunedì intorno alle 07.00, un regionale della BLS era deragliato sulla linea fra Goppenstein e Hohtenn, a valle rispetto alla stazione di carico, a seguito di una valanga caduta sui binari poco prima del suo passaggio.

Cinque persone erano rimaste ferite e una di esse era stata trasportata in ospedale.

Vallese. Ecco le prime immagini del treno deragliato a Goppenstein, almeno 5 feriti

A Saas-Fee iniziano a mancare prodotti freschi

Da diversi giorni la situazione in Vallese è critica a causa del maltempo e del rischio slavine, anche se ora l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe ha abbassato il pericolo dal grado massimo di 5 a 4.

Ecco cosa c'è da sapere. Dichiarato il livello massimo di pericolo per le valanghe sulle Alpi svizzere e in Vallese

A Saas-Fee (VS) e Saas-Grund (VS), due località isolate dal resto del mondo a causa delle valanghe, iniziano a scarseggiare i generi alimentari, riferisce mercoledì Nau.ch.

Da lunedì sera la strada cantonale tra Stalden (VS) e Saas-Balen (VS) è chiusa.

«Non arrivano più prodotti freschi nella valle», dichiara Pesche Meyer, dell'hotel Elite Alpine Lodge. Coop riferisce di non essere riuscita a rifornire i propri negozi a Saas-Fee, Saas-Grund e Münster (VS), il che spiega perché frutta, verdura, carne e prodotti finiti stanno gradualmente scomparendo dagli scaffali.

Migros, dal canto suo, constata che finora non si è verificata alcuna corsa all'acquisto nei suoi negozi e che martedì mattina erano ancora disponibili prodotti freschi.

Maltempo. Alto rischio di valanghe in Svizzera, una cinquantina di persone sfollate a Orsières

