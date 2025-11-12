  1. Clienti privati
Svizzera Ritrovate in Vallese le ossa di un alpinista disperso oltre 30 anni fa

SDA

12.11.2025 - 16:48

La montagna delle Alpi vallesane dove è avvenuto il ritrovamento.
La montagna delle Alpi vallesane dove è avvenuto il ritrovamento.
Keystone

I resti di un uomo scomparso nel 1994 sono stati rinvenuti il ​​15 ottobre scorso da alcuni alpinisti che stavano scalando l'Obergabelhorn, sopra Zinal (VS). Lo fa sapere oggi la polizia vallesana, precisando che appartengono a uno svizzero nato nel 1969.

Keystone-SDA

12.11.2025, 16:48

12.11.2025, 17:59

Dopo il ritrovamento, si legge in una nota, agenti delle forze dell'ordine cantonali sono stati trasportati in elicottero sul posto per recuperare quanto scoperto, ovvero delle ossa e degli effetti personali.

L'indagine ha ricostruito che due alpinisti erano scomparsi nella stessa zona il 4 novembre del 1994. La prima vittima era già stata ritrovata nel 2000. Ora, con l'identificazione anche della seconda, la vicenda è definitivamente chiusa.

