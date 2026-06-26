Lead Tragedia sul lavoro questa mattina a Champéry, nel Canton Vallese. Un operaio di 63 anni è morto dopo essere stato esposto a esalazioni di gas durante la fusione di metallo, mentre un collega di 53 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'Ospedale universitario di Ginevra.

Il 53enne ferito è stato trasportato in elicottero all'Ospedale universitario di Ginevra.

Un uomo di 63 anni è morto e un altro di 53 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro a Champéry (VS).

I due sono stati esposti a esalazioni di gas durante la fusione di metallo in un laboratorio, ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana.

I due lavoratori sono riusciti a uscire dal laboratorio e ad allertare i soccorsi, ma uno dei due, colto da malore, è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.

Il 53enne è stato elitrasportato all'Ospedale universitario di Ginevra, viene precisato.