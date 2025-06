Non si avevano più notizie dell'anziano da un paio di giorni. Keystone

Un 79enne scomparso da martedì nella regione di Zermatt (VS) è stato ritrovato morto ieri, giovedì, a Täsch (VS). Lo ha indicato in una nota la polizia vallesana, precisando che la vittima faceva parte di un gruppo di turisti.

Il corpo è stato localizzato nel pomeriggio nel torrente Täschbach, si legge nel comunicato.

Per le ricerche, alle quali hanno partecipato anche l'esercito e la polizia cantonale zurighese, sono state impiegate risorse significative, fra cui cani ed elicotteri di Air Zermatt.