Raggiungibile soltanto in elicottero negli scorsi giorni, la strada della valle di Saas (VS) è stata riaperta oggi alle 10.00 Keystone

La Valle di Saas (VS) è di nuovo accessibile senza restrizioni. Interrotta per sei giorni, la strada sul fondovalle è stata riaperta oggi intorno alle 10.00, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Stefan Luggen, vicecapo dell'Ufficio mobilità del Canton Vallese.

SDA

I responsabili di Saastal Tourismus (l'ufficio turistico locale) si sono recati sui luoghi della frana per ringraziare gli operai e «tutti coloro che hanno lavorato alacremente per liberare la strada», ha indicato l'organizzazione in un comunicato stampa.

La strada era stata interrotta in seguito a una frana caduta nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a causa del maltempo. Circa 2'200 persone, soprattutto turisti svizzeri, erano rimaste bloccate nella valle, isolata dal resto del mondo. Circa 800 persone erano poi state sfollate in elicottero.

mp, ats