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Incidenti Sion: voleva pulire le finestre, ma cade nel vuoto, muore 55enne

SDA

18.6.2026 - 12:19

È stata aperta un'inchiesta per determinare le dinamiche dell'incidente. (Foto simbolica)
È stata aperta un'inchiesta per determinare le dinamiche dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Una 55enne è morta ieri a Sion dopo essere precipitata dal proprio appartamento. Stando a quanto scrive oggi la polizia cantonale vallesana in una nota, la donna era impegnata nella pulizia delle finestre della sua abitazione.

Keystone-SDA

18.06.2026, 12:19

18.06.2026, 12:54

L'incidente è avvenuto attorno alle 17:00.

La vittima, di nazionalità svizzera, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Sion, dove è successivamente deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell'accaduto.

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