È stata aperta un'inchiesta per determinare le dinamiche dell'incidente. (Foto simbolica) Keystone

Una 55enne è morta ieri a Sion dopo essere precipitata dal proprio appartamento. Stando a quanto scrive oggi la polizia cantonale vallesana in una nota, la donna era impegnata nella pulizia delle finestre della sua abitazione.

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L'incidente è avvenuto attorno alle 17:00.

La vittima, di nazionalità svizzera, è stata soccorsa sul posto e poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Sion, dove è successivamente deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell'accaduto.