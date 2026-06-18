Incidenti Sion: voleva pulire le finestre, ma cade nel vuoto, muore 55enne

È stata aperta un'inchiesta per determinare le dinamiche dell'incidente. (Foto simbolica)

Una 55enne è morta ieri a Sion dopo essere precipitata dal proprio appartamento. Stando a quanto scrive oggi la polizia cantonale vallesana in una nota, la donna era impegnata nella pulizia delle finestre della sua abitazione.