La zona dove è avvenuto l'incidente Keystone

Un alpinista tedesco di 47 anni è morto venerdì mattina dopo essere precipitato per circa 100 metri sullo Zinalrothorn, sopra Zermatt (VS). Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

SDA

Insieme a un altro scalatore, l'uomo ha raggiunto la vetta della montagna, a 4'221 metri, dopo essere partito attorno alle 4.30 dalla capanna Rothorn.

Durante la discesa dalla cresta Sud est, a quota 3'520 metri, per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire, il 47enne è caduto lungo la parete rocciosa.

L'altro alpinista, rimasto illeso, ha subito chiamato i soccorsi. Gli operatori di Air Zermatt, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

mp