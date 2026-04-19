Una strategia «perdente»Vuoi smettere di fumare? In Svizzera si paga sempre di più. Ecco perché
SDA
19.4.2026 - 12:04
I prodotti sostitutivi della nicotina aumentano le probabilità di successo per chi vuole smettere di fumare, ma in Svizzera i prezzi sono molto più alti rispetto ai paesi vicini. A denunciarlo è il settore della prevenzione, ripreso da Le Matin Dimanche.
Keystone-SDA
19.04.2026, 12:04
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Il domenicale ha effettuato un test comparativo acquistando articoli Nicorette - nota marca di prodotti per la terapia antifumo - in farmacia.
Ad Annemasse, in Francia, una confezione di 210 gomme da masticare da 2 mg è costata 23,40 euro (circa 21,60 franchi). Nella vicina Ginevra, la stessa scatola è stata pagata 109 franchi. Un divario di oltre cinque volte.
«La Svizzera è doppiamente perdente», commenta Luc Lebon, responsabile della prevenzione del tabagismo a Unisanté, in dichiarazioni riportate dal giornale.
Non solo i sostituti della nicotina costano molto di più, ma il pacchetto di sigarette in Svizzera costa meno che in Francia. E poiché gli incentivi finanziari sono efficaci per incoraggiare le persone a smettere, questa politica dei prezzi penalizza chi cerca di uscire dalla dipendenza, argomenta l'esperto.