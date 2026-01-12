  1. Clienti privati
WEF 2026 Il trasporto merci ferroviario verso Davos non fa successo

SDA

12.1.2026 - 17:37

Il trasporto di merci al WEF di Davos (GR) continua ad esser fatto principalmente su strada, a scapito della Ferrovia retica. (immagine d'archivio)
Il trasporto di merci al WEF di Davos (GR) continua ad esser fatto principalmente su strada, a scapito della Ferrovia retica. (immagine d'archivio)
Keystone

Il materiale per il Forum economico mondiale (WEF) arriva a Davos principalmente via strada, nonostante il fatto che da tre anni i relativi trasporti siano proposti anche su rotaia. Secondo quanto riferito dalla Ferrovia retica (FR), l'interesse non è «purtroppo aumentato in modo significativo».

Keystone-SDA

12.01.2026, 17:37

In termini numerici, non si è registrato un aumento dei trasporti rispetto all'anno precedente, ha scritto la FR su richiesta di Keystone-ATS. Rimangono all'incirca a quota 20 i container che vengono trasportati in treno a Davos o, di ritorno, a Landquart.

L'obiettivo era però un altro. Tre anni fa, il comune di Davos ha annunciato che avrebbe alleggerito il traffico sulle strade grigionesi in vista del WEF 2025. Anche i semirimorchi avrebbero dovuto essere trasportati, per quanto possibile, sulle rotaie e i viaggi di lunga distanza su strada provenienti dall'estero sarebbero stati sostituiti dal trasporto ferroviario.

Come ogni anno. L'Esercito svizzero entra in servizio per la protezione del WEF 2026

Come ogni annoL'Esercito svizzero entra in servizio per la protezione del WEF 2026

Tuttavia, «purtroppo la domanda non è aumentata per diversi motivi», indica la FR. L'azienda è comunque sufficientemente flessibile da poter rispondere anche a richieste con breve preavviso. Sono in corso trattative in tal senso. L'edizione di quest'anno del WEF si terrà la prossima settimana, dal 19 al 23 gennaio.

La Ferrovia retica ha inoltre annunciato che durante il forum saranno nuovamente disponibili treni navetta. Nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli al riguardo. In passato, tre treni di questo tipo circolavano ogni ora tra le stazioni di Davos Dorf e Davos Platz, servendo anche la fermata temporanea allestita appositamente per il WEF presso il centro congressi della località.

