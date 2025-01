La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (a sinistra) a colloquio con la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Keystone

Karin Keller-Sutter ha incontrato oggi a Davos la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le due leader, a margine del Forum economico mondiale (WEF), hanno colto l'occasione per discutere in merito alle prossime tappe sui bilaterali III.

Si tratta del primo colloquio ufficiale tra esponenti di Berna e Bruxelles da quando il Consiglio federale ha annunciato (a dicembre) la conclusione dei negoziati a livello materiale, siglati tra la Svizzera e l'Unione europea (UE).

«Abbiamo discusso della prossima tappa nel processo politico dopo la finalizzazione degli accordi bilaterali», ha dichiarato la presidente della Confederazione a seguito dell'incontro, svoltosi all'incirca un'ora prima dell'apertura ufficiale del WEF in una sala privata.

In merito al dossier, «ho illustrato alla presidente della Commissione europea il processo politico vigente in Svizzera, in particolare la procedura di consultazione e il lavoro che spetta ora al Parlamento», ha aggiunto la liberale-radicale.

Il Consiglio federale aveva già anticipato che i colloqui al WEF si sarebbero incentrati sul rafforzamento delle relazioni tra la Svizzera e l'UE. «Ci si poteva dunque attendere che l'accordo sui bilaterali III sarebbe stato un argomento di rilievo durante l'incontro odierno, durato all'incirca 20 minuti», ha sottolineato la sangallese.

«Accordo innovativo, da concretizzare»

Dal canto suo, von der Leyen, interpellata dall'agenzia Keystone-ATS, non ha voluto rilasciare alcun commento a riguardo. Tuttavia, la politica tedesca ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale di X un brevissimo video che ha immortalato la stretta di mano tra lei e Keller-Sutter a Davos.

L'altrettanto breve didascalia che accompagna la clip recita: «Giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno siamo stati in grado di presentare ai nostri cittadini un accordo innovativo, ora dobbiamo concretizzarlo, mi rallegro della buona e stretta collaborazione».

A detta di Keller-Sutter, la presidente della Commissione europea – che a fine dicembre aveva incontrato l'allora presidente della Confederazione Viola Amherd – non era sorpresa di intrattenersi a distanza di appena un mese con un'altra consigliera federale.

Von der Leyen è al corrente che in Svizzera si cambia presidente ogni anno. Nonostante questa peculiarità i colloqui sono stabili, anche se ogni presidente ha un proprio carattere e uno stile individuale, ha affermato la responsabile del Dipartimento delle finanze.