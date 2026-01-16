  1. Clienti privati
Forum economico Berna sconsiglia di partecipare alla protesta non autorizzata contro il WEF prevista sabato in città

SDA

16.1.2026 - 14:45

Di recente, delle manifestazioni non autorizzate hanno provocato disordini nella città federale
Di recente, delle manifestazioni non autorizzate hanno provocato disordini nella città federale
Keystone

Non partecipate alla manifestazione contro il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR). È l'appello rivolto dalla città di Berna in merito alla protesta prevista domani nella capitale.

Keystone-SDA

16.01.2026, 14:45

«La manifestazione di sabato non è stata autorizzata e il suo esatto svolgimento non è noto», ha indicato oggi il dicastero bernese della sicurezza.

Già ieri la polizia cantonale bernese aveva annunciato un imponente dispiegamento di forze con il sostegno di altri cantoni. Nel pomeriggio di domani sono previste limitazioni al traffico, in particolare nella zona della stazione ferroviaria.

A Speicher. Collisione tra treno e auto nel canton Argovia, la conducente è illesa

L'inferno di Crans-Montana. La procura vallesana chiede 400'000 franchi di cauzione per Jacques e Jessica Moretti

Ecco il comunicato. Quota di mercato elevata per la TV SRF, la radio invece è in calo

