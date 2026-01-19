  1. Clienti privati
Forum economico Pfister in visita alle truppe mobilitate per il WEF, si informa sulla sicurezza dello spazio aereo

SDA

19.1.2026 - 19:25

Martin Pfister durante la vista della truppa a Davos Frauenkirch.
Keystone

Il consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa (DDPS), ha fatto visita alle truppe mobilitate nell'ambito della riunione annuale del Forum economico mondiale (WEF) a Davos. Si è detto impressionato dalla collaborazione tra la polizia e l'esercito.

Lo zughese si è espresso in una conferenza stampa a margine di una visita a una base militare nella frazione di Davos Frauenkirch.

Il comandante della base ha spiegato al consigliere federale che a Frauenkirch sono stazionate unità delle truppe di terra, delle Forze aeree, del Comando Cyber, responsabile della fornitura di prestazioni nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico, e della Base logistica dell'esercito. Il coordinamento dei trasporti aerei e la sicurezza dello spazio aereo sono garantiti da questo sito, ha spiegato Pfister. In questo contesto, anche la cooperazione internazionale riveste un ruolo importante.

400 protetti dal diritto internazionale

Quest'anno, vista anche la presenza del presidente statunitense Donald Trump, il dispositivo di sicurezza è consistente, ha indicato il DDPS. A Davos, proprio anche per la presenza dell'inquilino della Casa Bianca, questa settimana ci sarà un numero record di personalità.

In totale, sono 123 le persone che necessitano di un grado di protezione particolarmente elevato, mentre in 400 – fra cui 64 capi di Stato – sono protetti dal diritto internazionale.

L'esercito sostiene la polizia con la presenza di 5000 militari, che sorvegliano lo spazio aereo, trasportano personalità che necessitano di protezione e danno in generale man forte gli agenti delle forze dell'ordine.

