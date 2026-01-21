È pace fatta fra Svizzera e Stati Uniti? Keystone

Era un abboccamento atteso e alla fine c'è stato: il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha incontrato il presidente americano Donald Trump a Davos, durante il Forum economico mondiale (WEF).

Keystone-SDA SDA

I due politici si sono sono stretti la mano di fronte ai fotografi, dopo il discorso pronunciato dal leader statunitense nella cittadina grigionese. Al fianco del consigliere federale Parmelin erano presenti anche la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter – da Trump peraltro ricordata in toni non lusinghieri durante il suo discorso – e il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

La Svizzera, colpita dalle misure protezionistiche di Washington, è da tempo impegnata a negoziare una soluzione definitiva che tuteli il più possibile dai dazi la propria industria esportatrice.