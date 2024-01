Volodimir Zelenski sarà a Davos (GR) la settimana prossima in occasione del Forum economico mondiale (WEF). Oltre al presidente ucraino saranno presenti anche il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro cinese Li Qiang, hanno annunciato oggi gli organizzatori dell'evento.

Ignazio Cassis e Volodymyr Zelensky si sono già incontrati dall'inizio della guerra. Non si sa se però si rivedranno a Davos, al WEF. sda

Dopo due anni in cui ha partecipato in videoconferenza – la moglie Olena Zelenska lo scorso anno si era però recata nella rinomata località retica -, Zelenski sarà nuovamente fisicamente presente nei Grigioni. Il presidente ucraino vi si era già recato una prima volta nel 2020, quando aveva dovuto aspettare in una piccola sala l'allora presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che era in ritardo.

A Davos, Zelenski terrà un discorso ufficiale. Parteciperà inoltre a un incontro con dirigenti di imprese, ha indicato una portavoce del WEF all'agenzia Keystone-ATS.

In totale sono attesi 2800 partecipanti, tra cui oltre 60 capi di Stato e di Governo. Oltre alla guerra in Ucraina, anche il conflitto in Medio Oriente sarà al centro delle discussioni. Saranno infatti presenti sia il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, che sta negoziando il rilascio degli ostaggi di Hamas, che il presidente israeliano Isaac Herzog.

Annunciati anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Presenti pure diversi consiglieri federali, guidati dalla presidente della Confederazione Viola Amherd.

fc, ats