WEF: il presidente USA Joe Biden non sarà a Davos

L'aereo presidenziale di Joe Biden non decollerà per la Svizzera. Keystone

Il presidente statunitense Joe Biden non si recherà a Davos (GR) per il Forum economico mondiale (WEF), e non lo farà neppure la sua vice Kamala Harris o il Segretario di Stato Antony Blinken.

Gli Stati Uniti saranno rappresentati nei Grigioni da John Kerry, inviato speciale del presidente Biden per il clima, e dal ministro del lavoro Martin J. Walsh.

Presenti al WEF, che inizierà il 16 gennaio, anche il direttore dell'FBI Christopher Wray, la coordinatrice dei servizi segreti Avril Haines, la ministra dello sviluppo Samantha Power e diversi senatori e rappresentanti della Camera.

A renderlo noto è stata l'Ambasciata americana a Berna questa sera.

Al WEF 2023 prenderanno parte circa 3.000 persone provenienti da tutto il mondo e dagli ambiti più disparati, dall'economia, alla politica, alla scienza e alla società civile.

La lista completa dei partecipanti non è ancora nota, ma è già confermata la presenza della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

tl, ats