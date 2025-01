Una concorrenza aperta, istituzioni statali stabili e finanze pubbliche sane sono i presupposti per il benessere dei Paesi e delle loro popolazioni. Lo ha affermato la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter nel discorso con il quale, oggi a Davos (GR), ha aperto ufficialmente il Forum economico mondiale (WEF) edizione 2025.

La Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter pronuncia il discorso d'apertura durante il 55° incontro annuale del World Economic Forum, WEF, a Davos, Svizzera, martedì 21 gennaio 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA, bt, ats SDA

«Quando il potere e le risorse sono concentrati nelle mani di una piccola élite, non possono svilupparsi prosperità e pace sociale», ha detto la consigliera federale.

Stando alla sangallese, l'incombenza ricade innanzitutto sui politici, che devono garantire le giuste condizioni quadro. Anche le aziende devono però assumersi le proprie responsabilità: per se stesse, per la formazione, per l'ambiente e per la società.

Soprattutto oggi, in questi «tempi difficili», abbiamo bisogno di «punti di riferimento», ha poi dichiarato Keller-Sutter. Per la neopresidente della Confederazione, gli accordi internazionali devono essere rispettati, così come i rapporti fra Paesi.

Sono fondamentali norme eque e trasparenti

La stabilità di ciascuna nazione è essenziale per una buona cooperazione su scala globale e questo vale anche per le questioni finanziarie, ha proseguito la ministra delle finanze, citando tra le altre cose l'importanza della sicurezza.

«La capacità di azione di uno Stato permette di resistere di fronte a tendenze populiste», ha messo in risalto.

Sul fronte economico, «ci sono ancora progressi da fare». Il sostegno statale, sempre più richiesto dalle aziende, soprattutto dopo la pandemia, e gli stipendi eccessivi sono tra le «tendenze negative».

Secondo Keller-Sutter, norme eque e trasparenti sono fondamentali. «La Svizzera continuerà a lavorare per scambi economici aperti e regolamentati», ha assicurato la consigliera federale.