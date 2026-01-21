  1. Clienti privati
Forum economico Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Zurigo

SDA

21.1.2026 - 13:24

WEF: il presidente statunitense Donald Trump atterra all'aeroporto di Zurigo

WEF: il presidente statunitense Donald Trump atterra all'aeroporto di Zurigo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Zurigo. L'Air Force One ha toccato il suolo svizzero alle 12:36.

21.01.2026

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Zurigo. L'Air Force One ha toccato il suolo svizzero alle 12:36.

,

Keystone-SDA, Christian Thumshirn

21.01.2026, 13:24

21.01.2026, 14:16

È legale?. A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone

È legale?A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone

Il suo viaggio è proseguito in elicottero fino a Davos (GR), dove nel pomeriggio terrà un discorso al Forum economico mondiale (WEF).

Lì, lui e la delegazione statunitense incontreranno dapprima una delegazione svizzera con il presidente della Confederazione Guy Parmelin (UDC), il consigliere federale Ignazio Cassis (PLR) e la consigliera federale Karin Keller-Sutter (PLR).

Resta per ora programmato per le 14.30 l'atteso intervento del presidente degli Stati Uniti al WEF.

Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca a Politico, dopo che si era ipotizzato un possibile slittamento a causa del ritardo accumulato da Trump per raggiungere la Svizzera dopo il guasto tecnico all'Air Force One che lo aveva costretto a tornare negli Stati Uniti e cambiare aereo.

L'equipaggio a bordo dell'Air Force One aveva riscontrato un «piccolo problema elettrico» e per precauzione ha interrotto il volo, ha precisato la portavoce di Trump.

L'aereo di Stato con a bordo il repubblicano e il suo entourage ha fatto inversione poco dopo il decollo nella tarda serata di ieri (ora locale) ed è tornato alla base militare Joint Base Andrews, vicino alla capitale degli Stati Uniti Washington. Lì sono saliti a bordo di un Air Force One più piccolo, un Boeing 757.

Donald Trump arriva a Zurigo
Donald Trump arriva a Zurigo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Zurigo alle 12.36 di mercoledì pomeriggio.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Zurigo alle 12.36 di mercoledì pomeriggio.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. Ha volato con un Boeing C-32A invece che il classico Boeing 747, a causa di problemi tecnici.

Ha volato con un Boeing C-32A invece che il classico Boeing 747, a causa di problemi tecnici.

Immagine: Keystone

Donald Trump arriva a Zurigo. Gli appassionati di volo hanno assistito all'atterraggio all'aeroporto.

Gli appassionati di volo hanno assistito all'atterraggio all'aeroporto.

Immagine: Keystone

Donald Trump arriva a Zurigo. Erano presenti anche degli oppositori di Trump.

Erano presenti anche degli oppositori di Trump.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. Trump è salito a bordo di un elicottero a Zurigo.

Trump è salito a bordo di un elicottero a Zurigo.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. Donald Trump lascia l'Air Force One, nome in codice usato per designare il velivolo sul quale si trova il presidente degli Stati Uniti e non, come erroneamente pensato da molti, il modello dell'aereo.

Donald Trump lascia l'Air Force One, nome in codice usato per designare il velivolo sul quale si trova il presidente degli Stati Uniti e non, come erroneamente pensato da molti, il modello dell'aereo.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. L'elicottero Marine One del governo statunitense ha portato Trump a Davos.

L'elicottero Marine One del governo statunitense ha portato Trump a Davos.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. Trump è accompagnato da un nutrito entourage.

Trump è accompagnato da un nutrito entourage.

Immagine: KEYSTONE

Donald Trump arriva a Zurigo. Il Presidente degli Stati Uniti è rimasto sul suolo zurighese solo per poco tempo prima di ripartire.

Il Presidente degli Stati Uniti è rimasto sul suolo zurighese solo per poco tempo prima di ripartire.

Immagine: KEYSTONE

Con quello è poi ripartito alla volta della Svizzera.Arrivo di Trump attira numerosi curiosiL'arrivo dell'aereo presidenziale ha attirato numerosi curiosi all'aeroporto zurighese.

Durante il WEF lo scalo diventa infatti un punto di riferimento speciale per gli appassionati di aerei.Questi ultimi, che non volevano perdersi l'arrivo di Trump a Zurigo dal vivo, non sono rimasti affatto delusi.

Al momento dell'atterraggio, la nebbia che ha avvolto la zona nella mattinata si era in gran parte diradata.

Air Force One a terra. Inizia con un intoppo il giorno di Trump al WEF, c'è molta attesa per il suo discorso

Air Force One a terraInizia con un intoppo il giorno di Trump al WEF, c'è molta attesa per il suo discorso

