  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Lo spirito della plutocrazia» Proteste a tutto campo contro il WEF e Donald Trump

SDA

19.1.2026 - 20:36

Un'immagine della protesta di Campax a Davos.
Un'immagine della protesta di Campax a Davos.
Keystone

Il movimento Campax ha organizzato lunedì una protesta contro Donald Trump e la «plutocrazia», proiettando un'immagine satirica del presidente americano su una pista da sci a Davos. In particolare, ha denunciato «gli attacchi alle democrazie» nel mondo.

Keystone-SDA

19.01.2026, 20:36

La proiezione, illegale, mostrava Donald Trump con banconote in mano e negli occhi, accompagnata dal testo «lo spirito della plutocrazia», per ridicolizzare il motto del forum economico mondiale (WEF), «lo spirito del dialogo».

«Il WEF non si preoccupa del dialogo. Se lo scambio fosse stato in cima alle sue priorità, il Forum avrebbe invitato altre persone», ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS una portavoce di Campax, che si presenta come un movimento civico. Il WEF «è solo una questione di soldi, avidità e potere». L'azione, durata una decina di minuti, è costata 20'000 franchi.

Proteste a Zurigo

Parallelamente, a Zurigo, un'ampia alleanza di partiti e organizzazioni di sinistra si è mobilitata nel tardo pomeriggio per denunciare il Forum economico, con lo slogan «Trump still not welcome!» (Trump ancora non è il benvenuto!).

Più di quindici partiti e organizzazioni hanno aderito all'iniziativa promossa dal Movimento per il Socialismo. Tra questi, la Lista Alternativa e i Giovani Socialisti di Zurigo, il partito ecologista basilese BastA!, lo Sciopero per il clima argoviese e il collettivo «Strike WEF».

Tensione nella capitale. Protesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

Tensione nella capitaleProtesta anti-WEF a Berna, la polizia dispiega un grosso contingente

I capi di Stato e di governo «vogliono approfittare dell'occasione per leccare i piedi al fascista», hanno scritto gli organizzatori. A loro avviso, la sinistra ha ora il dovere di costruire un movimento antifascista internazionale contro gli oligarchi e l'ascesa dell'autoritarismo e della repressione.

Sempre lunedì, in tarda mattinata, il movimento Mass-Voll! («la misura è colma») ha pure svolto «pacificamente» un'azione di protesta autorizzata. «Rifiutiamo il WEF e presentiamo la nostra alternativa: il sovranismo», ha scritto il presidente del movimento Nicolas Rimoldi in un invito ai media.

Manifestazioni anti-WEF si erano già tenute nel week-end nei Grigioni e a Berna.

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
«10'000 franchi per le vittime di sono una miseria», ecco da chi arriva la critica
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
Grave incidente nel San Gottardo: auto contro una nicchia, il conducente rischia la vita

Sul WEF

Ecco i temi sul tavolo. Al via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Ecco i temi sul tavoloAl via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Forum economico. Pfister in visita alle truppe mobilitate per il WEF, si informa sulla sicurezza dello spazio aereo

Forum economicoPfister in visita alle truppe mobilitate per il WEF, si informa sulla sicurezza dello spazio aereo

Forum economico. Record di VIP al WEF, i servizi di sicurezza mai così tanto sotto pressione

Forum economicoRecord di VIP al WEF, i servizi di sicurezza mai così tanto sotto pressione

Altre notizie

Presente al WEF. Il segretario al tesoro Usa: «Le relazioni con la Svizzera procedono molto bene»

Presente al WEFIl segretario al tesoro Usa: «Le relazioni con la Svizzera procedono molto bene»

Ecco perché. Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino

Ecco perchéIl giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino

Canton Vaud. Roger Nordmann intende «far uscire il Cantone dalla crisi»

Canton VaudRoger Nordmann intende «far uscire il Cantone dalla crisi»