Presente al WEF Il segretario al tesoro Usa: «Le relazioni con la Svizzera procedono molto bene»

SDA

19.1.2026 - 19:43

Il Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent lunedì a Davos
Il Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent lunedì a Davos
Keystone

«Le relazioni con la Svizzera procedono nuovamente molto bene», ha dichiarato lunedì il segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Il funzionario ha rilasciato questa dichiarazione al suo arrivo a Davos per il Forum economico mondiale (WEF).

Keystone-SDA

19.01.2026, 19:43

«Dopo un periodo turbolento negli ultimi mesi, le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti sono tornate su un ottimo binario», ha dichiarato Bessent alla stampa al suo arrivo a Davos. Ha parlato davanti alla Casa americana istituita quest'anno nella chiesa anglicana della località grigionese.

Berna e Washington hanno concordato a novembre di ridurre le tasse americane sui prodotti svizzeri importati dal 39 al 15% al termine di aspre discussioni. I due Paesi devono ancora firmare un accordo entro il 31 marzo per garantire l'intesa.

Dal 39 al 15%. Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera

Dal 39 al 15%Trovato un accordo sui dazi tra gli USA e la Svizzera

Il mandato negoziale è pronto da parte svizzera. Se anche gli americani saranno pronti, le discussioni si terranno a Davos e potranno procedere «molto rapidamente», ha dichiarato la scorsa settimana il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il consigliere federale vodese terrà un discorso di apertura domani mattina al WEF.

Prendere Trump «in parola»

Queste preoccupazioni svizzere arrivano in un contesto di tensione tra gli Stati Uniti e l'Europa. Il presidente americano Donald Trump, atteso mercoledì a Davos, ha minacciato otto Paesi europei di nuovi dazi se non gli avessero ceduto la Groenlandia, territorio autonomo danese.

Trump considera la Groenlandia una risorsa strategica per gli Stati Uniti, ha dichiarato Scott Bessent. «Penso che tutti dovrebbero prendere sul serio le parole del presidente americano», ha aggiunto. Diversi Paesi europei, tra cui la Francia, hanno parlato di preparare «contromisure» di fronte alla minaccia di Trump.

Ecco i temi sul tavolo. Al via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Ecco i temi sul tavoloAl via il WEF: Trump sbarca a Davos in piena crisi con l'Europa

Il messaggio di questa settimana sarà che lo slogan «America First» non significa «America sola». E il presidente vuole mostrare a cosa assomiglia la leadership degli Stati Uniti nel mondo, ha dichiarato Bessent.

Il segretario al Tesoro ha anche sottolineato il successo economico americano al termine del primo anno del secondo mandato del repubblicano come presidente. Il governo Usa ha a cuore di prendersi cura dell'elettorato americano in vista delle elezioni legislative.

