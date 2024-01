Il vicecancelliere Robert Habeck e i consiglieri federali Guy Parmelin e Albert Rösti Keystone

Il consigliere federale Albert Rösti è «fiducioso» che un accordo di solidarietà trilaterale sul gas con Roma e Berlino sia possibile entro quest'anno. «È a buon punto», ha dichiarato oggi ai media a Davos (GR), a margine del Forum economico mondiale (WEF).

L'intesa verrà stipulata tra Germania e Italia, e la Svizzera vi si assocerà, ha aggiunto il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Anche se la situazione è migliorata rispetto all'anno scorso, un accordo di questo tipo «avrebbe senso» in caso di emergenza, ha detto Rösti dopo aver incontrato – con il suo collega di governo Guy Parmelin – il vicecancelliere tedesco Robert Habeck.

Le discussioni tra Svizzera e Germania erano iniziate tre anni fa. Ma Berlino ha preferito un approccio trilaterale, anche perché non avrebbe sacrificato la sua industria solo per evitare una potenziale penuria di gas nella Confederazione.

Rösti si è quindi recato a Roma la scorsa estate. Ulteriori colloqui sono previsti nei prossimi mesi. Un tale accordo sarebbe una «situazione vantaggiosa per tutti», ha affermato il consigliere federale. In caso di emergenza la Germania dipenderebbe infatti dall'Italia. E la Svizzera dipende a sua volta dal gas italiano.

Germania non vuole fare a meno della Svizzera

I tre ministri si erano già incontrati nella stessa composizione l'anno scorso su questo tema, sempre in occasione del WEF. In quell'occasione, la Germania aveva dichiarato che un accordo di solidarietà tra Berlino e Berna poteva essere raggiunto solo insieme a Roma. Il più importante gasdotto svizzero, Transitgas, collega in effetti la rete del gas svizzera con quella di Germania, Francia e Italia.

Come detto, un accordo di solidarietà trilaterale dovrebbe regolare le forniture reciproche di gas in situazioni di emergenza: per esempio, in modo che gli ospedali e le famiglie possano essere riforniti di gas in modo stabile anche in caso di crisi acute. Gli accordi di solidarietà dovrebbero regolare i processi e gli obblighi reciproci relativi alle forniture. La Germania ha già diverse intese di questo tipo con i Paesi dell'UE.

Rösti ha inoltre espresso ad Habeck il suo interesse per un gasdotto di transito dell'idrogeno attraverso la Svizzera. I Cantoni avevano già chiesto al Consiglio federale di collegare la Confederazione alla rete europea di trasporto dell'idrogeno. Per loro è fondamentale che la Svizzera abbia accesso al mercato europeo dell'idrogeno.

Oltre alla questione energetica, con il ministro dell'economia tedesco i consiglieri federali hanno discusso la bozza del mandato negoziale con l'UE. Habeck «ci ha detto che avrebbe sostenuto l'approccio svizzero», ha dichiarato Parmelin.

mp, ats