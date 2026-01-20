  1. Clienti privati
Forum economico La Svizzera firma l'accordo con il Consiglio dei Paesi del Golfo al WEF

SDA

20.1.2026 - 19:24

Il consigliere federale Ignazio Cassis mentre si esprime al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR)
Il consigliere federale Ignazio Cassis mentre si esprime al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR)
Keystone

Il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha firmato stasera al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) un memorandum d'intesa con il Consiglio di cooperazione del Golfo. Esso prevede l'intensificazione del dialogo tra Berna e il cosiddetto Consiglio del Golfo.

Keystone-SDA

20.01.2026, 19:24

Lo scambio si concentrerà su interessi comuni, in particolare nei settori della sicurezza, della geopolitica, dell'energia, dell'economia e delle nuove tecnologie, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Cassis su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS. Il cosiddetto memorandum d'intesa è uno strumento giuridicamente non vincolante.

La Svizzera considera il Consiglio di cooperazione del Golfo un partner importante, sia dal punto di vista politico che economico, è stato ulteriormente precisato.

Il Consiglio comprende sei dei sette Stati della penisola arabica: Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

