Stefan Fritschi festeggia l'elezione. Keystone

La città di Winterthur (ZH) ha un nuovo sindaco: il liberale radicale Stefan Fritschi che con 16'144 voti ha superato il socialista Kaspar Bopp di 684 schede.

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Bopp figurava quale favorito della vigilia – anche poiché Fritschi in qualità di Capodicastero impianti tecnici si era dovuto confrontare durante la campagna elettorale con uno sciopero degli autisti – ma è riuscito a prevalere soltanto nei distretti di Veltheim, Altstadt e Mattenbach.

La partecipazione è stata del 44,13%.

Fritschi prende il posto di Michael Künzle (Centro), rimasto in carica per diciassette anni.