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Violenza Lite degenera a Winterthur, ferisce il padre con un coltello

SDA

9.4.2026 - 18:16

Un 33enne ha accoltellato e ferito gravemente il padre al culmine di una lite ieri mattina a Winterthur (ZH). L'aggressore è stato arrestato dalla polizia cittadina nell'appartamento della vittima, teatro dell'alterco.

Immagine illustrativa.
Immagine illustrativa.
sda

Keystone-SDA

09.04.2026, 18:16

Secondo la ricostruzione fornita in una nota odierna dalle forze dell'ordine cantonali, il diverbio fra i due, entrambi cittadini svizzeri, è degenerato poco dopo le 11.00.

Il genitore, 66 anni, è stato trasportato in ospedale, mentre per il figlio è stata chiesta la carcerazione preventiva.

I retroscena esatti e il movente non sono ancora chiari.

La polizia zurighese, insieme alla procura competente, ha avviato le indagini per appurare la dinamica dei fatti.

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