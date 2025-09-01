  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Vaud A Yverdon bus gratis a mezzogiorno per pranzare in centro

SDA

1.9.2025 - 16:52

Una foto aerea del centro di Yverdon
Una foto aerea del centro di Yverdon
Keystone

La città di Yverdon-les-Bains (VD) ha deciso di sperimentare una soluzione innovativa per riempire i ristornati e i commerci del centro cittadino durante la pausa di mezzogiorno: da oggi e fino al 31 dicembre i bus locali sono gratuiti tra le 11.30 e le 14.30.

Keystone-SDA

01.09.2025, 16:52

01.09.2025, 16:54

«È un modo per avvicinare i luoghi di lavoro, i negozi e la ristorazione, offrendo al contempo un'alternativa rispettosa dell'ambiente», ha dichiarato la municipale e consigliera nazionale Brenda Tuosto (PS), citata in un comunicato pubblicato in data odierna. Per beneficiare dell'offerta è necessario utilizzare l'app per smartphone Fairtiq, e il tragitto di andata e quello di ritorno devono essere identici, precisa la nota.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Uomo dà in escandescenza, polizia in azione alla banca EFG

Altre notizie

Dalle FFS a Spotify, a tanto altro. Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre

Dalle FFS a Spotify, a tanto altroEcco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre

Il caso. Messaggi discriminatori, altri quattro agenti sospesi a Losanna

Il casoMessaggi discriminatori, altri quattro agenti sospesi a Losanna

Svizzera. La direttrice dell'UFSP ammette: «Durante la pandemia con gli anziani abbiamo sbagliato»

SvizzeraLa direttrice dell'UFSP ammette: «Durante la pandemia con gli anziani abbiamo sbagliato»