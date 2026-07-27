Una donna aveva segnalato il consigliere di Stato leghista Claudio Zali per lesioni semplici e minaccia. I colleghi di partito Lorenzo Quadri e Norman Gobbi erano stati informati, ma la querela è stata poi ritirata.

Ticino Zali e la querela per lesioni e minaccia del 2021: ecco cosa sapevano Quadri e Gobbi

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2021 una donna aveva presentato una querela contro Claudio Zali per lesioni semplici e minaccia, informando anche Lorenzo Quadri e Norman Gobbi.

Secondo la RSI la questione è stata discussa internamente nella Lega dei Ticinesi, mentre Zali ha negato i fatti rilevanti, rendendosi disponibile a scusarsi per un eventuale mancato rispetto.

La donna ha poi ritirato la querela e il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere. Riepilogo creato con

La vicenda, emersa durante la scorsa settimana, risale al 2021. La donna aveva presentato una querela contro il consigliere di Stato Claudio Zali, accusandolo di lesioni semplici e minaccia. Della segnalazione erano stati informati anche esponenti di primo piano della Lega dei Ticinesi.

Come riportato dalla RSI, Lorenzo Quadri era stato messo al corrente direttamente dalla donna.

L’emittente afferma di aver visionato uno scambio di e-mail avvenuto il 9 settembre 2021, poche settimane dopo il primo contatto della donna con il Ministero pubblico.

Nel messaggio inviato a Quadri, la donna spiegava dettagliatamente la propria versione dei fatti e comunicava di essersi già rivolta alla procura. Nella stessa e-mail riferiva di aver scritto anche a Norman Gobbi.

Nella sua risposta, la sera dello stesso giorno, Quadri ha definito gravi i fatti denunciati e precisava che la situazione avrebbe dovuto essere chiarita anche con Zali.

La radiotelevisione riferisce di aver cercato più volte di contattare l’esponente leghista in questi giorni, senza ottenere risposta.

Una questione affrontata internamente

Anche Gobbi ha confermato di aver ricevuto una segnalazione relativa a presunti comportamenti inappropriati da parte del collega.

Come dichiarato a «laRegione» e citato dalla RSI, la questione sarebbe stata affrontata internamente al partito ticinese insieme al diretto interessato.

Zali, secondo la ricostruzione riferita da Gobbi, avrebbe negato l’esistenza di fatti rilevanti, sostenendo che la vicenda riguardasse dinamiche appartenenti alla propria sfera privata.

L'attuale direttore del Dipartimento delle istituzioni ha inoltre precisato che non sarebbe mai arrivata alcuna comunicazione dell’autorità giudiziaria penale tale da far ritenere in corso accertamenti o procedimenti legati alla segnalazione.

Querela presto ritirata

La donna aveva contattato il Ministero pubblico verso la fine di agosto del 2021, raccontando prima per e-mail e poi attraverso una lettera scritta a mano fatti che, stando alla sua versione, sarebbero avvenuti alcuni mesi prima.

La procura aveva quindi aperto un incarto per lesioni semplici e minaccia.

Zali non avrebbe preso posizione nel merito delle accuse, ma, secondo una nota contenuta nell’incarto citata dalla RSI, si sarebbe detto disposto a scusarsi, affermando che non era sua intenzione mancare di rispetto alla donna.

Pochi giorni più tardi, la donna ha ritirato la querela. Circa un mese dopo è stato emesso un decreto di non luogo a procedere.

Due incontri in una settimana

E mentre emergono sempre più dettagli, domani, martedì, è in programma un primo incontro di persona tra Zali e il coordinatore Daniele Piccaluga della Lega e il suo vice Alessandro Mazzoleni.

Inoltre venerdì, come ricorda anche l'emittente di Comano, è prevista l'assemblea del partito, che è chiamato a prendere una posizione sul consigliere di Stato e a stabilire la strategia per le elezioni cantonali in vista.