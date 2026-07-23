Dopo la notizia dell'indagine aperta nei confronti di Claudio Zali per il suo interessamento al caso del 14enne detenuto alla Farera e dopo gli audio compromettenti circolati online, emerge un altro episodio risalente al 2020 che riguarda un intervento del consigliere di Stato ticinese a favore di una sua conoscente.

A ricostruire la vicenda è la «RSI», che riferisce di aver visionato una e-mail inviata dal direttore del Dipartimento del territorio il 6 luglio 2020 ai vertici dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), nella quale chiedeva un rapido inserimento lavorativo per una donna appena qualificata come operatrice socio-sanitaria (OSS).

Secondo quanto riportato dall'emittente di Comano, il messaggio era indirizzato all'allora presidente del CdA dell'EOC, Paolo Sanvido, con il direttore del DSS Raffaele De Rosa in copia conoscenza.

L'insistenza di Zali

Nella mail Zali spiegava di aver già trasmesso il curriculum della candidata e ricordava che quest'ultima aveva sostenuto un colloquio con esito positivo.

Dopo aver appreso che l'EOC non disponeva di posti disponibili, il consigliere di Stato definiva la situazione «non accettabile» e chiedeva che venisse formulata un'offerta di lavoro con decorrenza dal 1° agosto 2020.

Tra i passaggi riportati dalla RSI figura anche un riferimento all'organico dell'EOC, nel quale Zali sostiene che, qualora non vi fossero posti disponibili, si sarebbe potuto liberarne uno sostituendo un lavoratore frontaliero.

Nella stessa comunicazione il consigliere di Stato osservava inoltre che un eventuale mancato impiego della donna, con il conseguente ricorso all'assistenza, avrebbe potuto avere un'eco mediatica, invitando il destinatario a «sistemare questa faccenda».

Sempre secondo la ricostruzione della RSI, pochi giorni dopo la donna venne ricontattata dall'EOC, sostenne un nuovo colloquio e ricevette due proposte di impiego. In seguito decise però di accettare un incarico all'80% presso una casa di riposo privata.

La donna è la stessa persona che, secondo la RSI, compare nelle registrazioni audio diffuse online nei giorni scorsi e attribuite a Zali.

La replica di De Rosa e Sanvido

Contattato dalla RSI per un chiarimento al riguardo, Claudio Zali non ha per il momento voluto replicare . Dal canto suo, invece, De Rosa ha dichiarato di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda, precisando che l'e-mail non era indirizzata a lui, ma che figurava soltanto tra i destinatari in copia.

Più articolata la posizione di Paolo Sanvido, che ha affermato di provare «profondo disagio» rileggendo il contenuto della comunicazione.

L'ex presidente del CdA dell'EOC ha ribadito il proprio rispetto per le istituzioni e per il personale sanitario, sottolineando che le decisioni sulle assunzioni spettano agli uffici competenti e vengono adottate sulla base di criteri professionali, mentre il ruolo del Consiglio di amministrazione è limitato alla vigilanza sul corretto svolgimento delle procedure.

La RSI ricorda infine che la stessa donna aveva denunciato Zali nel 2021 per presunte minacce e lesioni semplici. Il procedimento si concluse con un decreto di non luogo a procedere dopo il ritiro della querela da parte della denunciante, che aveva nel frattempo accettato le scuse del consigliere di Stato.