Canton Vallese Un altro dramma in montagna: due alpinisti perdono la vita sul Cervino

Ancora un dramma della montagna in Svizzera: domenica sono morti due alpinisti sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Hörnli. L'incidente si è verificato verso le 11.00 a una quota di 4030 metri, secondo una nota odierna della procura vallesana.