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Ambiente La pianura della Lorze, nel canton Zugo, designata «Paesaggio dell'anno»

SDA

15.4.2026 - 10:23

Vero e proprio «polmone verde» in un «paesaggio urbano in piena espansione», La pianura della Lorze, nel cantone di Zugo, è designata «Paesaggio dell'anno 2026».
Vero e proprio «polmone verde» in un «paesaggio urbano in piena espansione», La pianura della Lorze, nel cantone di Zugo, è designata «Paesaggio dell'anno 2026».
Keystone

La pianura della Lorze, nel cantone di Zugo, è designata «Paesaggio dell'anno 2026». Con questo riconoscimento la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio rende omaggio al «polmone verde» situato in un «paesaggio urbano in piena espansione».

Keystone-SDA

15.04.2026, 10:23

15.04.2026, 10:49

La ricompensa annuale, del valore di 10'000 franchi, viene assegnata al cantone di Zugo, alla città di Zugo, ai comuni di Baar, Cham e Steinhausen, nonché alla Corporazione di Zugo in qualità di rappresentante dei proprietari fondiari, indica in un comunicato odierno la Fondazione.

Nonostante dal 2000 la popolazione cantonale sia cresciuta di un terzo, la pianura della Lorze è rimasta libera da costruzioni. È stata protetta dal 2004 e sviluppata come spazio libero per l'agricoltura, la popolazione e la natura.

Nel 2012 un piano direttore vincolante ha sancito che questa pianura non conteneva alcun terreno edificabile futuro e che era protetta da qualsiasi progetto di costruzione. Inoltre, nessuna infrastruttura di trasporto potrà attraversarla in futuro.

Di conseguenza, i vecchi progetti relativi all'aeroporto, all'aerodromo militare e al tracciato autostradale non vedranno mai la luce. Per contro, il corso del fiume Lorze è stato deviato in un nuovo letto. Oggi numerosi escursionisti e ciclisti si recano nella pianura, che offre nello stesso tempo uno spazio per la biodiversità.

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