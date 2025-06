Al primo turno nessuno ha ricevuto le chiavi per entrare nel palazzo del potere di Zugo. Keystone

Ci vorrà un secondo turno – già in agenda il 10 agosto – per determinare chi subentrerà nel governo cantonale di Zugo a Martin Pfister, eletto in Consiglio federale lo scorso 12 marzo.

Nelle elezioni suppletive svoltesi questo fine settimana nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta richiesta.

A ricevere più voti è stato Andreas Hausheer, granconsigliere del Centro, sindaco di Steinhausen ed esperto di finanza: il 52enne ha raccolto circa 10'200 preferenze, a fronte delle 8600 andate a Andreas Lustenberger (Verdi) e alle 5800 attribuite a Carina Brüngger-Ebinger (PLR), tutti comunque lontani dalla maggioranza assoluta di 14'700 schede. Alla corsa hanno partecipato anche tre altri candidati meno gettonati, che hanno avuto scarso sostegno.

Il consiglio di stato, composto da sette persone, è esclusivamente in mani borghesi: fino a marzo ne facevano infatti parte tre esponenti del Centro, due liberali-radicali e due UDC