Il Consigliere federale Martin Pfister Keystone

Sono sei i candidati in lizza per succedere al nuovo consigliere federale Martin Pfister nel governo cantonale di Zugo. Il terzo seggio del Centro è minacciato dal PLR e dalla sinistra, è probabile un secondo turno.

Keystone-SDA SDA

Il Centro ha attualmente tre seggi nell'esecutivo di Zugo, il PLR e l'UDC due ciascuno. La sinistra invece non è rappresentata nel Consiglio di Stato.

Per difendere la propria posizione, il Centro punta sul sindaco di Steinhausen Andreas Hausherr, ex deputato in Gran Consiglio per 17 anni. A 52 anni è anche direttore finanziario di una società di consulenza per la gestione dei rischi.

Candidati del PLR e della sinistra

Due candidati stanno emergendo nella campagna elettorale. Si tratta della deputata del PLR Carina Brüngger-Ebinger, 52 anni, ex municipale di Steinhausen, dove era responsabile delle finanze, e del deputato dei Verdi Andreas Lustenberger, 39 anni, membro del consiglio di amministrazione della Caritas.

Sia il PLR, grazie alle capacità manageriali della sua candidata, sia la sinistra, grazie alla popolarità del suo aspirante, hanno la possibilità di conquistare il seggio del Centro. Il fatto che nel governo di Zugo ci siano solo due donne potrebbe giocare a favore dei liberali-radicali.

Secondo turno il 10 agosto

Le possibilità della giovane deputata verde-liberale Tabea Estermann sembrano più scarse. L'informatico e avvocato Stefan Thöni, del movimento Parat («Pronto»), vicino alla sinistra e al Partito Pirata, e di Andy Villiger (senza partito) hanno ancora meno possibilità. Dato il numero di candidati, è probabile che si tenga un secondo scrutinio il 10 agosto.

L'elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l'elezione dell'ex responsabile della sanità cantonale Martin Pfister al Consiglio federale il 12 marzo. Il nuovo capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione civile e dello sport (DDPS) è entrato in carica il 1° aprile.