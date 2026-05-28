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Già noto alle autorità La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica

SDA

28.5.2026 - 15:55

Attacco terroristico stamattina la stazione di Winterthur (ZH): poco dopo le 8.30 un uomo ha ferito tre persone, di cui una gravemente, con un'arma da taglio. L'uomo – appartenente agli ambienti islamisti della città – è stato poi arrestato.

La polizia in massa a Winterthur.
La polizia in massa a Winterthur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 15:55

Il presunto autore del gesto è un 31enne svizzero, mentre i tre feriti, pure loro tutti di nazionalità svizzera, hanno rispettivamente 28, 43 e 52 anni e sono stati trasportati in ospedale, ha indicato la polizia cantonale zurighese.

Una di queste tre persone, aggredite in diversi punti della stazione, ha riportato ferite gravi, le altre due di media gravità, ha riferito un portavoce delle forze dell'ordine al programma radiofonico della SRF «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» (il radiogiornale regionale di Zurigo e Sciaffusa).

Una lettrice di blue News racconta. Accoltellamento a Winterthur: «Ho tamponato la ferita fino all'arrivo dei paramedici»

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In una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio a Zurigo, il direttore cantonale della sicurezza Mario Fehr ha parlato di un «attacco terroristico».

Il sospettato è un cittadino con doppia cittadinanza svizzera e turca ed è già noto alle forze dell'ordine

Era infatti uno degli indagati nell'ambito delle indagini sulla moschea An'Nur di Winterthur, per anni considerata un luogo di radicalizzazione islamica – con diversi giovani partiti per la jihad in Siria – e chiusa definitivamente nel giugno 2017.

All'epoca – ha spiegato Fehr – era stato denunciato per violazione del divieto relativo allo Stato islamico (ISIS).

Testimoni citati da diversi media, vedi il nostro articolo correlato, avevano riferito in precedenza che il 31enne aveva gridato «Allahu Akbar» («Allah è il più grande»).

Dimesso mercoledì sera a una clinica psichiatrica

L'uomo soffre di disturbi psichici ed era stato sottoposto a un ricovero a scopo di assistenza, ovvero contro la sua volontà, in una clinica, da dove è stato dimesso appena ieri sera.

Una volta era riuscito a fuggire, ma era stato riportato all'istituto, ha spiegato il consigliere di Stato.

Successivamente la misura è stata revocata: «in clinica si era deciso che non rappresentava un pericolo né per sé stesso né per gli altri», ha dichiarato Fehr. «A quanto pare questa valutazione era errata.»

La polizia ha immediatamente isolato un'ampia zona intorno all'uscita della stazione sul lato della città vecchia.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia cantonale, quella municipale di Winterthur, la polizia dei trasporti delle FFS, il servizio di soccorso dell'Ospedale cantonale di Winterthur così come Schutz & Rettung Zürich, il servizio di intervento e soccorso della città di Zurigo. Le transenne sono state nel frattempo rimosse.

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