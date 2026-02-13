Zurigo Bimbo di sei anni muore investito a Oberwinterthur

Secondo i primi accertamenti, il conducente dell'auto avrebbe investito il piccolo mentre stava effettuando una manovra per parcheggiare il veicolo. (Foto simbolica)

Un bambino di sei anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto a Oberwinterthur, nel canton Zurigo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, il medico d'urgenza giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.