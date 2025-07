La consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli Keystone

Il Canton Zurigo non vuole interventi di cambio di sesso per i minori di 18 anni. La direttrice del Dipartimento cantonale della sanità Natalie Rickli (UDC) chiede alla Confederazione di introdurre un divieto in tal senso per tutelare meglio i giovani.

Keystone-SDA SDA

Paesi come la Gran Bretagna e la Finlandia non autorizzano operazioni irreversibili di cambio del sesso per gli under 18, hanno dichiarato oggi ai media rappresentanti del dipartimento della sanità del Canton Zurigo. In Svizzera, tuttavia, non esistono regole chiare.

Genitori di adolescenti transgender hanno espresso riserve, per lo più in forma anonima. A loro avviso, i trattamenti in questo ambito sono troppo affrettati. Per questo motivo il Cantone ha condotto un'indagine approfondita.

Il Dipartimento zurighese della sanità ha richiesto un parere legale sulla possibilità di vietare questi trattamenti irreversibili a livello cantonale. Ma i cantoni hanno un margine di manovra limitato: Zurigo chiede quindi alla Confederazione di creare basi legali nazionali.

Il Cantone esige inoltre che i bloccanti della pubertà vengano somministrati solo nell'ambito di studi scientifici.