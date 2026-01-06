  1. Clienti privati
Governi cantonali La consigliera di Stato zurighese Jacqueline Fehr non si ripresenta nel 2027

SDA

6.1.2026 - 10:34

Jacqueline Fehr ha deciso di non ripresentarsi. (Immagine d'archivio).
Jacqueline Fehr ha deciso di non ripresentarsi. (Immagine d'archivio).
Keystone

La consigliera di Stato zurighese Jacqueline Fehr (PS) dice basta: non si ripresenterà alle elezioni del 4 aprile 2027, ha annunciato oggi nella città sulla Limmat. La 62enne dirige dal 2015 il Dipartimento cantonale di giustizia.

Keystone-SDA

06.01.2026, 10:34

06.01.2026, 10:49

I suoi colleghi dell'esecutivo sono stati avvisati questa mattina, ha spiegato ai media.

La sua gestione è stata tra l'altro caratterizzata dalla riorganizzazione della detenzione preventiva, resa meno rigida per molti detenuti.

Non sono mancati nemmeno i momenti difficili, come la nota fuga di dati causata da sistemi informatici non smaltiti correttamente. Tutto ciò è avvenuto prima della sua gestione, ma la sua comunicazione in materia è comunque finita sotto accusa.

La sua carriera politica è iniziata nel 1990 con un seggio nel Consiglio comunale di Winterthur (ZH). Già l'anno successivo è poi passata al Gran consiglio zurighese. Nel 1998 è il turno della Berna federale, con un seggio al Consiglio nazionale, dove rimane 17 anni.

Nel 2010 ha persino tentato l'avventura in Consiglio federale, battuta però nella nomina interna del PS da Simonetta Sommaruga.

