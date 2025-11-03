  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Divieto di trasferimento Focolaio di difterite in un centro per richiedenti l'asilo zurighese

SDA

3.11.2025 - 18:01

Il centro per richiedenti asilo di Embrach.
Il centro per richiedenti asilo di Embrach.
Keystone

Nel centro federale d'asilo di Embrach, nel canton Zurigo, è stato segnalato un focolaio di difterite, una malattia infettiva acuta e contagiosa, che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio. Una persona è stata ricoverata in ospedale.

Keystone-SDA

03.11.2025, 18:01

03.11.2025, 18:34

Coloro che sono entrati in contatto con quest'ultima stanno ricevendo una profilassi antibiotica. Le persone che presentano sintomi vengono sottoposte a un tampone nasofaringeo. Inoltre, ai residenti e ai collaboratori non vaccinati viene offerta la possibilità di vaccinarsi, ha reso noto oggi la Direzione della sanità di Zurigo, interpellata dall'agenzia Keystone-ATS.

Per evitare che l'infezione batterica si diffonda in altri centri di accoglienza, fino alla fine della settimana è in vigore un divieto di trasferimento. Per la popolazione svizzera il rischio di contagio è basso, visto che è stata in gran parte vaccinata, tanto che la malattia è praticamente scomparsa nel nostro Paese. A livello globale è però ancora diffusa.

Nei centri di accoglienza si verificano pertanto ripetutamente focolai: nel 2022 diversi centri hanno segnalato casi della malattia. I batteri si trasmettono principalmente attraverso le goccioline di saliva, cioè quando si parla, si starnutisce o si tossisce, più raramente attraverso il contatto con la pelle o le mani.

La malattia inizia con una semplice angina, ma può rapidamente assumere un decorso potenzialmente letale. Nella gola si formano delle placche che restringono le vie respiratorie e rendono difficile o addirittura impossibile la respirazione. Oltre alla difterite faringea esiste anche la cosiddetta difterite cutanea, che però è meno pericolosa.

I più letti

Denunciata Karin Keller-Sutter dopo la telefonata con Trump, ecco il motivo
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
I legali del Governo a Museveni: «Non firmi la legge anti-gay»
Un'attrice di Harry Potter esclusa da una convention per il suo profilo su OnlyFans
Un Airbus precipita di oltre 5000 metri in pochi minuti: almeno 15 feriti

Altre notizie

Svizzera. Al via lo studio sugli abusi all'interno della Chiesa evangelica riformata

SvizzeraAl via lo studio sugli abusi all'interno della Chiesa evangelica riformata

La presidente è nei guai?. Denunciata Karin Keller-Sutter dopo la telefonata con Trump, ecco il motivo

La presidente è nei guai?Denunciata Karin Keller-Sutter dopo la telefonata con Trump, ecco il motivo

L'inverno nasconde i detriti. Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana

L'inverno nasconde i detritiEcco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana