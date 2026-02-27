Philipp Kutter è il candidato del Centro per il Consiglio di Stato alle elezioni cantonali zurighesi previste nell'aprile 2027. Il consigliere nazionale è stato nominato oggi dall'assemblea dei delegati del suo partito.

Kutter è stato scelto per la sua ampia esperienza politica a livello comunale, cantonale e federale: è stato sindaco di Wädenswil per 16 anni, granconsigliere per 11 anni e dal 2018 siede alla camera del popolo. Il politico, in sedia a rotelle dal 2023 a causa di un infortunio sugli sci, intende così prendere il posto della sua collega di partito Silvia Steiner, che non ha sollecitato un nuovo mandato.

Oltre a Steiner, il Governo cantonale zurighese è composto attualmente di due esponenti dell'UDC (Natalie Rickli e Ernst Stocker), dall'indipendente (ex PS) Mario Fehr, e un rappresentante a testa del PLR (Carmen Walker Späh), del PS (Jacqueline Fehr) e dei Verdi (Martin Neukom).

Con la nomina di Kutter la maggior parte dei partiti ha ormai definito i propri candidati. L'unico a non aver ancora scoperto le carte è il direttore della sicurezza Mario Fehr.

Il PS ha deciso di schierare la consigliera nazionale Priska Seiler Graf e il municipale di Winterthur Nicolas Galladé con il duplice obiettivo di difendere il seggio della direttrice di giustizia Jacqueline Fehr, che non si ricandida, e di riconquistare un secondo seggio. Per i Verdi si ripresenta il direttore del territorio e dell'ambiente Martin Neukom.

Dalle dimissioni di Verena Diener nel 2007, il PVL non è più rappresentato nel Consiglio di Stato. Ora l'obiettivo di riconquistare un seggio è affidato a Nora Ernst, consigliera comunale di Winterthur.

I delegati del PLR hanno deciso non solo di difendere il seggio lasciato libero da Carmen Walker Späh, ma di tentarne il raddoppio. Candidati sono il consigliere nazionale Andri Silberschmidt e il granconsigliere Martin Huber.

In casa UDC, l'attuale direttrice della sanità Natalie Rickli si ripresenta, mentre il settantenne direttore delle finanze Ernst Stocker ha deciso di ritirarsi. Per difendere il suo seggio il partito ha candidato il consigliere nazionale Martin Hübscher. In agosto verrà poi presa la decisione se lanciare una terza persona.