Non tutti i poliziotti che si presentano come tali sono davvero degli agenti. Keystone

Si spacciavano per poliziotti e derubavano i commercianti di auto sulle aree di servizio di Zurigo: dopo una lunga indagine le manette sono scattate ai polsi di un 35enne rumeno e di un 42enne svizzero.

Keystone-SDA SDA

I due uomini sono sospettati di essere gli autori di due violente rapine avvenute nell'aprile e nel maggio 2025, ha indicato oggi la polizia cantonale di Zurigo.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Nel cuore della notte, sulle aree di servizio rispettivamente Forrenberg Nord (a Seuzach) e MyStop Süd (ad Affoltern am Albis), i malviventi si sono presentati a gruppi di commercianti (prima bulgari, poi ucraini) facendo credere che fossero agenti di polizia.

Durante il controllo fasullo hanno chiesto alle vittime di mostrare il contante che avevano con sé. Una volta impossessatisi del denaro, sono rapidamente fuggiti.

La banda era basata a Friburgo

Il secondo episodio è degenerato in violenza. Mentre i truffatori salivano sulla loro auto per darsi alla fuga, una delle vittime ha tentato di trattenerli.

La reazione è stata brutale: il commerciante è stato picchiato e trascinato per diversi metri dal veicolo in movimento, riportando ferite.

Le indagini, durate mesi, hanno permesso di rintracciare i due sospetti nel canton Friburgo, dove a fine 2025 sono stati arrestati.

Il tribunale delle misure coercitive del canton Zurigo ha ordinato per entrambi la detenzione in carcere preventivo.

Le autorità zurighesi affermano che il successo dell'operazione è il risultato di un'efficace cooperazione intercantonale, che ha permesso di fermare una banda responsabile di reati gravi, minacciando la sicurezza nelle aree di transito e sfruttando la fiducia nelle forze dell'ordine.