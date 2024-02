Il Kinderpistal di Zurigo ha un occhio di riguardo per i casi di maltrattamento di minori. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Il gruppo per la tutela dei bambini del Kinderspital di Zurigo ha registrato l'anno scorso 679 casi di maltrattamenti su minori, contro 647 l'anno precedente. È il quinto anno consecutivo di aumenti, con un incremento significativo dei casi di trascuratezza.

Il dato complessivo comprende sia i casi effettivi che quelli sospettati. In base ai dati pubblicati oggi, i casi di maltrattamenti accertati sono stati 518.

In 123 casi il sospetto non ha potuto essere confermato, ma non è stato nemmeno dissipato. In simili casi – scrive in una nota il gruppo di tutela dell'Ospedale pediatrico di Zurigo – i bambini e le famiglie sono strettamente monitorati oppure affidati ad altri centri di assistenza, come pediatri o centri di consulenza.

In 38 dei casi segnalati l'anno scorso si è scoperto che non ci sono stati maltrattamenti, ma ad esempio un incidente che ha causato un infortunio.

Più bambini trascurati, meno abusi fisici

I casi vengono registrati in base a cinque categorie: abuso fisico e psicologico, abuso sessuale, negligenza e sindrome di Munchausen per procura.

Ad aumentare sono stati l'anno scorso soprattutto i casi sospetti di bambini trascurati, che hanno ormai raggiunto il 25% di tutte le segnalazioni. In un anno si è così passati da 130 a 170 di questi casi. E a titolo di paragone, nel 2017 solo l'11% dei casi rientrava in questa categoria.

I casi principali di maltrattamenti fisici, che nel 2022 hanno raggiunto il 31% del totale (200), hanno invece registrato l'anno scorso una leggera diminuzione al 27% (183). La medesima percentuale è rappresentata dai casi di abusi sessuali.

La trascuratezza è in tutto il mondo una delle forme più comuni di abusi su minori, scrive il gruppo di tutela dell'Ospedale pediatrico zurighese. Questi casi si verificano in particolare quando i genitori o altri caregiver si astengono in modo persistente o ripetuto da azioni di cura necessarie per il sano sviluppo fisico e psicologico del bambino.

Aumento dovuto alla maggiore sensibilità?

I motivi dell'aumento dei casi di negligenza possono essere legati a una maggiore sensibilità a questa forma di abuso, un aumento reale dei casi o una combinazione di entrambi i fattori, scrivono gli esperti del Kinderspital.

È comunque importante prestare attenzione in futuro ai segni più subdoli di questa forma di abusi, che si tratti del pediatra, della scuola o del quartiere.

Il rischio di abbandono è maggiore nelle famiglie con reddito insufficiente, si legge ancora nella nota. La povertà è causa di stress, che può impedire ai genitori di soddisfare i bisogni materiali ed emotivi dei figli.

Altri fattori di rischio possono essere l'uso di alcol e droghe o una malattia mentale dei genitori.

pl, ats