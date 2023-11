In alcune interviste, Maria Wegelin ha dichiarato di non aver mai sentito parlare del gruppo «Junge Tat» al momento dell'assegnazione del contratto. (Foto d'archivio) Keystone

Maria Wegelin si è dimessa ieri da presidente della sezione di Winterthur dell'UDC. Il suo successore fino all'assemblea generale ordinaria del partito sarà Marco Graf, ha comunicato l'UDC.

La politica aveva già annunciato le dimissioni dopo che si era saputo della sua collaborazione con due attivisti dell'estrema destra «Junge Tat» nella campagna elettorale per il Consiglio nazionale e ieri, in occasione di un'assemblea generale straordinaria del partito, lo ha confermato.

Wegelin ha anche annunciato il ritiro dalla posizione di consigliera comunale nello stesso comune zurighese.

Il nuovo presidente ad interim Marco Graf guiderà la sezione di Winterthur dell'UDC fino all'assemblea generale ordinaria del 2024, si legge in una nota. Il quarantenne di Stadel (ZH) è sposato, padre di due figli e proprietario di un'azienda meccanica.

L'UDC ha aggiunto che Manuel Zanoni è stato eletto nuovo membro del comitato.

Coinvolto due attivisti dell'estremismo di destra «Junge Tat»

Alla fine di settembre, il SonntagsBlick aveva reso pubblico che Maria Wegelin aveva coinvolto nei social media due attivisti dell'estremismo di destra «Junge Tat» con precedenti penali per la sua campagna elettorale per il Consiglio nazionale, alla fine fallita.

L'Associazione svizzera dei proprietari fondiari (Afp) di Winterthur ha quindi ritirato il proprio sostegno e ha invitato la politica democentrista a prendere le distanze dalla «Junge Tat».

Tuttavia ciò non è avvenuto, in quanto Wegelin non voleva lasciare che nessuno le imponesse con chi lavorare, ha sottolineato in un video. In alcune interviste, ha dichiarato di non aver mai sentito parlare del gruppo «Junge Tat» al momento dell'assegnazione del contratto.

I due giovani si erano dimostrati comprensivi nei suoi confronti e c'era stata affinità. In questo contesto, ha menzionato la pandemia di Covid e le misure adottate dalla Confederazione contro di essa.

«Junge Tat» sotto osservazione

La «Junge Tat» è sotto osservazione da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e sono in corso diversi procedimenti contro i membri di questo gruppo estremista di destra, il quale ha acquisito notorietà verso il 2022, quando ha interrotto un evento in cui delle drag queen leggevano di fronte a un pubblico di bambini.

kl, ats