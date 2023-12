RecyPac intende raggiungere un tasso di riciclaggio del 55% per la plastica e del 70% per il Tetra Pak entro il 2030. (Foto simbolica) Keystone

È nata una nuova associazione che mira a coordinare il riciclaggio degli imballaggi in plastica e del Tetra Pak: fondata da diverse aziende, tra cui Nestlé, Migros e Coop, RecyPac è stata già oggetto di critiche da parte di Greenpeace.

L'obiettivo dell'associazione con sede a Zurigo, che sarà operativa a partire dal 2024, è quello di creare un sistema di raccolta uniforme in tutta la Svizzera entro il 2030, si legge in un comunicato stampa odierno.

RecyPac intende raggiungere un tasso di riciclaggio del 55% per la plastica e del 70% per il Tetra Pak nei prossimi sette anni: i contenitori realizzati con entrambi i materiali, ad eccezione delle bottiglie in PET, saranno raccolti in sacchetti appositi a pagamento e portati in un punto di raccolta.

Come si sottolinea nella nota, «un riciclaggio efficiente coinvolge l'intera catena, dal produttore di imballaggi al riciclatore, passando per i proprietari dei marchi, il commercio al dettaglio e le autorità locali».

Le prime critiche

Presa di posizione aspra quella di Greenpeace, che si dice critica nei confronti di «una nuova lobby che non mostra alcun desiderio di ridurre l'impiego della plastica monouso». Per l'organizzazione ambientalista, la mossa non fa altro che «rendere continuo l'uso dannoso» di tale materiale, si legge in un comunicato stampa.

Secondo Greenpeace, i nuovi annunci sulla raccolta della plastica non cambiano il problema fondamentale. Piuttosto che enormi investimenti in un sistema di riciclaggio, ciò che serve è un'azione «alla fonte», con l'eliminazione graduale degli imballaggi monouso a favore di sistemi riutilizzabili.

