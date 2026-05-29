Serata amara ieri per Daniel Jositsch. Keystone

Il PS di Zurigo ha negato al consigliere agli Stati Daniel Jositsch la ricandidatura per il 2027. La decisione, presa durante l'assemblea dei delegati, è stata approvata con un margine risicato di 109 voti contro 94.

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Jositsch, membro del Consiglio degli Stati dal 2015, ha reagito con compostezza. Ha deplorato il risultato, che ha interpretato come un segnale politico contro l'ala social-liberale del partito.

Ha lasciato in sospeso il suo futuro personale, affermando che ci rifletterà e poi comunicherà la sua decisione.

Il risultato evidenzia la profonda divisione tra il campo di sinistra, vincitore, e l'ala moderata, sconfitta.

È emerso pure un divario geografico: i sostenitori di Jositsch provenivano in maggioranza dalle zone rurali o dall'agglomerato, mentre gli oppositori soprattutto dalle città di Zurigo e Winterthur.

Conti con il passato

Nel dibattito che ha preceduto la decisione, Jositsch ha ammesso che alcune delle sue posizioni incontrano il rifiuto in certi ambienti. Si è però detto convinto che il PS, in quanto secondo partito per grandezza, abbia bisogno di una certa ampiezza e di un'ala social-liberale.

«Se mi eleggete, dovrete sopportarmi così come sono», ha esortato i delegati. Alle domande sulle sue ambizioni di entrare nel Consiglio federale o su un'eventuale candidatura spontanea non ha dato una risposta concreta.

I voti degli oppositori sono sembrati a tratti una resa dei conti. Jositsch è stato criticato in parte per posizioni risalenti ad anni fa, come ad esempio relative alla legge sull'asilo.

Anche la sua reazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sul ricorso delle Anziane per il clima e l'opposizione da parte degli ambienti femministi gli sono costate il sostegno. Gli è stato inoltre rinfacciato il suo tentativo di candidarsi alle elezioni del Consiglio federale.

I sostenitori hanno messo in guardia dalle conseguenze, sottolineando che senza Jositsch si rischiava di perdere il seggio. Le divergenze andrebbero insomma risolte, e una stroncatura pubblica non è accettabile.