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Criminalità La psichiatria di Winterthur apre un'indagine dopo l'aggressione con il coltello 

SDA

29.5.2026 - 08:19

La clinica psichiatrica di Winterthur vuole vederci chiaro.
La clinica psichiatrica di Winterthur vuole vederci chiaro.
Keystone

L'aggressione con coltello avvenuta ieri alla stazione di Winterthur (ZH) ha fatto scattare un'indagine esterna presso la clinica psichiatrica della città. L'autore del gesto era stato infatti classificato come «non pericoloso per sé stesso né per gli altri».

Keystone-SDA

29.05.2026, 08:19

29.05.2026, 09:34

Già noto alle autorità. La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica

Già noto alle autoritàLa polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica

L'indagine amministrativa esterna ha lo scopo di verificare le procedure e le responsabilità che avrebbero portato alla dimissione dell'uomo, ha comunicato la clinica Integrierte Psychiatrie Winterthur (ipw), che si è detta scioccata e profondamente colpita dagli eventi.

Il direttore cantonale della sicurezza Mario Fehr ha definito la valutazione dell'ipw un «evidente errore di valutazione».

Il 31enne si era presentato spontaneamente alla polizia municipale di Winterthur lunedì.

Quest'ultima lo aveva ricoverato in psichiatria con un provvedimento di ricovero a scopo assistenziale.

Mercoledì, tuttavia, un medico lo aveva classificato come «non pericoloso per sé stesso e per gli altri», consentendo all'autore del reato di lasciare la clinica.

Il giorno successivo ha sferrato l'attacco alla stazione.

Una lettrice di blue News racconta. Accoltellamento a Winterthur: «Ho tamponato la ferita fino all'arrivo dei paramedici»

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