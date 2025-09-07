La polizia cantonale di Zurigo a partire da venerdì scorso ha arrestato quattro persone allo scalo di Kloten per furti. Tre donne si sarebbero intascate prodotti a base di tabacco per diverse migliaia di franchi, mentre un uomo è sospettato di aver rubato gioielli.

L'aeroporto di Zurigo-Kloten in un'immagine d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Due delle donne sono state notate in un negozio Duty-Free venerdì pomeriggio, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine.

Durante il conseguente controllo è stata trovata la merce rubata. Le indagini hanno poi portato sulle tracce di una complice, anche lei in possesso di prodotti sottratti illegalmente.

In totale le cittadine rumene, fra i 22 e i 35 anni d'età, si erano intascate prodotti a base di tabacco per oltre 12'000 franchi. Tutte e tre sono state arrestate.

Il sospetto ladro di gioielli è invece stato fermato questa mattina durante un controllo nella zona dei Gate, prosegue la nota della polizia cantonale.

L'uomo coincideva con la descrizione dell'autore di un furto avvenuto recentemente. Il 67enne polacco è sospettato di aver sottratto da una gioielleria prodotti per oltre 200'000 franchi.