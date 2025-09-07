  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Criminalità Quattro arresti all'aeroporto di Zurigo per furti, con un bottino di oltre 12'000 franchi

SDA

7.9.2025 - 19:13

La polizia cantonale di Zurigo a partire da venerdì scorso ha arrestato quattro persone allo scalo di Kloten per furti. Tre donne si sarebbero intascate prodotti a base di tabacco per diverse migliaia di franchi, mentre un uomo è sospettato di aver rubato gioielli.

L'aeroporto di Zurigo-Kloten in un'immagine d'archivio.
L'aeroporto di Zurigo-Kloten in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

07.09.2025, 19:13

Due delle donne sono state notate in un negozio Duty-Free venerdì pomeriggio, si legge in un comunicato odierno delle forze dell'ordine.

Durante il conseguente controllo è stata trovata la merce rubata. Le indagini hanno poi portato sulle tracce di una complice, anche lei in possesso di prodotti sottratti illegalmente.

In totale le cittadine rumene, fra i 22 e i 35 anni d'età, si erano intascate prodotti a base di tabacco per oltre 12'000 franchi. Tutte e tre sono state arrestate.

Il sospetto ladro di gioielli è invece stato fermato questa mattina durante un controllo nella zona dei Gate, prosegue la nota della polizia cantonale.

L'uomo coincideva con la descrizione dell'autore di un furto avvenuto recentemente. Il 67enne polacco è sospettato di aver sottratto da una gioielleria prodotti per oltre 200'000 franchi.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
La moglie di Bruce Willis svela la verità: «È difficile da vedere»
Pericolosa vulnerabilità di WhatsApp: gli utenti devono aggiornare subito i dispositivi
Austria: morto famoso disertore nazista

Altre notizie

Sondaggio. Svizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città

SondaggioSvizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città

Svizzera. Nuova importante donazione per i Verdi

SvizzeraNuova importante donazione per i Verdi

Ex dipendente lancia l'allarme. L'aeroporto di Zurigo dimentica al gate un passeggero disabile. E non è un caso isolato

Ex dipendente lancia l'allarmeL'aeroporto di Zurigo dimentica al gate un passeggero disabile. E non è un caso isolato