Sanija Ameti al suo arrivo al tribunale. Keystone

Sanija Ameti sparò una ventina di proiettili a una raffigurazione della Madonna col Bambino e pubblicò due foto, quella dell'immagine sacra sforellata e di sé stessa in posizione di tiro, su una rete sociale. Chi l'ha denunciata? Cosa rischia? Quali sono state le conseguenze di questa vicenda a livello personale, politico e lavorativo per lei? Ecco i punti più importanti.

Oggi la consigliera comunale zurighese Sanija Ameti (senza partito, già PVL) deve rispondere davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo di perturbamento della libertà di credenza e di culto.

Ameti ha rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione davanti alla corte. Il giudice ha dunque deciso di rinunciare a porle domande.

La vicenda e il processo riassunti nei punti salienti, prima della sentenza, attesa per mercoledì pomeriggio.

«Beato chi ci crede»

Durante l'inchiesta, l'oggi 34enne aveva dichiarato di non essersi accorta di aver sparato a una raffigurazione della Madonna col Bambino.

«Beato chi ci crede», ha affermato il pubblico ministero nella sua requisitoria – il modo di dire proverbiale tedesco usato dal magistrato, «Wer's glaubt, wird selig», che ha radici nel Vangelo secondo Marco, esprime scetticismo e significa che si ritiene una storia inattendibile.

A suo avviso, Ameti ha pianificato fin dall'inizio di pubblicare un post del genere sulla rete sociale Instagram. È stata una provocazione eclatante, senza una chiara ragione.

Per cosa è stata incriminata?

Il procuratore ha condannato lo «Shit-Hurricane», la «tempesta di m***a», che Ameti ha dovuto affrontare in seguito ai fatti; ha anche deplorato che la consigliera comunale abbia dovuto essere posta sotto protezione della polizia «a causa di alcuni individui di scarsa intelligenza».

«Ma anche la signora Ameti deve rispettare la legge», ha aggiunto.

Il ministero pubblico l'ha incriminata per perturbamento della libertà di credenza e di culto.

Le sue scuse pubbliche sono credibili?

La procura non ha creduto alle scuse pubbliche e al rammarico espresso dalla donna: «Non ha mostrato vero pentimento», ha affermato il magistrato in tribunale. Si è semplicemente resa conto di aver esagerato e di aver messo a repentaglio la sua carriera politica.

Davanti alla corte Ameti ha rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Durante l'inchiesta, in occasione degli interrogatori, aveva dichiarato di essere stata oberata di lavoro e di aver voluto «staccare la spina» (abschalten), scritta che figura del resto sotto una delle fotografie che la politica ha pubblicato su Instagram.

In Maria e Gesù aveva visto un'immagine di sua madre e suo fratello in Bosnia. Aveva voluto distruggere i loro volti per lenire il suo dolore.

Cosa e quando è successo?

Il 6 settembre 2024, l'oggi 34enne, che allora sedeva nel legislativo cittadino quale rappresentante dei Verdi liberali (PVL) e che oggi è senza partito, aveva condiviso le foto su Instagram.

Sotto l'immagine che la ritrae con la pistola ad aria compressa puntata figura la scritta «abschalten», che in italiano può essere reso con «spegnere, fermare».

la fotografia di Maria e di Gesù bambino era stata strappata da un catalogo di una casa di aste.

La politica zurighese aveva rapidamente cancellato il post da Instagram e si era scusata, ma le foto avevano già alimentato i social e i media.

Cosa dice l'atto d'accusa? Qual è la pena richiesta?

Secondo l'atto d'accusa, la messa in scena pubblica del tiro a questo bersaglio è ingiustificatamente sprezzante e offensiva nei confronti dei cristiani, ridicolizzando la loro fede.

Ameti, scrive il ministero pubblico zurighese, ha pure potenzialmente messo a repentaglio la pace religiosa.

La procura chiede una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 100 aliquote giornaliere da 100 franchi, e una multa di oltre 2'500 franchi.

Da chi è stata denunciata?

La consigliera comunale, allora copresidente di Operation Libero, movimento di tendenza liberale e progressista creato dopo l'accettazione dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» dell'UDC nel 2014, è stata denunciata dai Giovani UDC e dal movimento Mass-Voll (letteralmente «la misura è colma», nato durante la pandemia di Covid-19 in particolare per lottare contro la discriminazione di chi si opponeva alla vaccinazione).

In aula oggi tra il pubblico – oltre venti persone – ci sono il presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi e il presidente dei Giovani UDC e granconsigliere bernese Nils Fiechter.

Quali sono state le conseguenze politiche e lavorative finora per Ameti?

Per la 34enne, quanto fatto nell'autunno di due anni fa non ha avuto solo conseguenze a livello giuridico.

La donna ha anche perso il lavoro presso un'agenzia di pubbliche relazioni e il presidente del PVL e consigliere nazionale Jürg Grossen (BE) ha chiesto la sua espulsione dal partito.

Nel gennaio di un anno fa, la donna ha poi lasciato i Verdi liberali di propria iniziativa.

Da allora siede nel parlamento cittadino di Zurigo come senza partito, ma è isolata e interviene raramente.

Lo scorso novembre ha inoltre annunciato che avrebbe lasciato la copresidenza di Operation Libero.

Non si ricandiderà nemmeno alle elezioni comunali di marzo.