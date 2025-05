René Osterwalder (al centro della foto d'archivio) Keystone

Il criminale René Osterwalder, tristemente noto come «seviziatore di bambini», è morto nel carcere Pöschwies di Regensdorf (ZH). A 71 anni si è tolto la vita con l'aiuto di un'organizzazione di aiuto al suicidio.

L'autore di reati sessuali è deceduto il 16 aprile, ha indicato oggi all'agenzia Keystone-ATS il Dipartimento zurighese della giustizia e degli affari interni, confermando una notizia di «20 Minuten».

Secondo il Dipartimento di Giustizia, ogni persona capace di discernimento ha il diritto di scegliere liberamente il tipo e il momento della propria morte. Questo diritto si applica anche ai detenuti.

L'organizzazione di supporto al suicidio deve verificare se sono state soddisfatte tutte le condizioni per il suicidio assistito, come pare sia avvenuto per René Osterwalder.

Condannata anche la sua compagna

René Osterwalder era internato dal 1998.

Nel maggio 1998, è stato giudicato colpevole di tentato omicidio, lesioni personali gravi e atti sessuali commessi contro bambini e persone incapaci di intendere e di volere. In particolare, aveva abusato e torturato un bambino e una bambina. Aveva anche filmato le sue malefatte.

La sua compagna Augusta, all'epoca 27enne, è stata condannata a quattro anni di carcere.

Aveva preparato una camera delle torture

Secondo l'accusa, il pedofilo avrebbe pagato anche 14.000 franchi svizzeri per farsi «consegnare» due bambini dell'Europa orientale.

Alla fine il contratto non è stato rispettato, ma René Osterwalder aveva comunque allestito in anticipo una camera di tortura nella sua casa di villeggiatura a Montmelon, nel Canton Giura.

Aveva preparato un barile di acido cloridrico per far sparire i corpi delle vittime.

Ha chiesto molte volte d'esser liberato

Nel giugno 2000, il Tribunale federale ha confermato la condanna e l'internamento a tempo indeterminato di René Osterwalder.

Il pedofilo ha chiesto più volte il suo rilascio, l'ultima volta nel 2021. In quell'occasione, il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha richiesto una nuova valutazione del pericolo che rappresentava. L'ultima valutazione di René Osterwalder risale al 2010.

Il suo arresto

René Osterwalder e la sua compagna Augusta sono stati arrestati il 18 gennaio 1993 ad Amsterdam.

La polizia ha sequestrato video pedopornografici nella loro casa. L'uomo è stato condannato nei Paesi Bassi a due anni di reclusione per tentato rapimento di bambini e possesso illegale di armi.

La coppia è stata estradata in Svizzera nel giugno 1994.