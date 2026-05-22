L'attuale consigliera di Stato Silvia Steiner (Centro) Keystone

La consigliera di Stato Silvia Steiner (Centro) non si ripresenterà per un nuovo mandato: l'attuale responsabile del Dipartimento cantonale dell'istruzione del Canton Zurigo ha annunciato oggi che non si ricandiderà per un seggio in Governo nell'aprile 2027.

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Eletta nell'esecutivo cantonale nel 2015, Steiner ha sempre guidato il Dipartimento dell'istruzione. La sezione zurighese del Centro ha ringraziato la consigliera di Stato per il suo impegno pluriennale a favore del Cantone, si legge in una nota odierna.

Durante il suo mandato sono state attuate riforme come l'introduzione del Piano di studio 21, la revisione dei licei zurighesi e la gestione della crisi durante la pandemia di coronavirus.

In vista delle prossime elezioni cantonali del 2027, il Centro zurighese dovrà ora cercare un successore. A tal fine il partito ha già istituito una commissione di selezione, incaricata di valutare possibili candidature per il Consiglio di Stato. La sezione cantonale intende informare nel prossimo giugno sui dettagli della procedura.

Con l'annuncio di Steiner, è ormai chiaro per quasi tutti gli attuali membri del Consiglio di Stato se intendano ricandidarsi oppure no. Solo il responsabile del Dipartimento cantonale della sicurezza Mario Fehr, senza affiliazione partitica, non si è ancora espresso sui suoi piani futuri.

Oltre a Steiner e Fehr, il Governo cantonale zurighese è composto attualmente di due esponenti dell'UDC (Natalie Rickli e Ernst Stocker) e un rappresentante a testa del PLR (Carmen Walker Späh), del PS (Jacqueline Fehr) e dei Verdi (Martin Neukom).