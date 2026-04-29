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Ecco come mai È morto il maschio di giraffa Obi allo Zoo di Zurigo

SDA

29.4.2026 - 16:25

Obi, la giraffa maschio dello zoo di Zurigo
Obi, la giraffa maschio dello zoo di Zurigo
Keystone

Il maschio di giraffa dello zoo di Zurigo Obi è morto: l'animale è stato soppresso dopo aver riportato una grave lesione alla zampa il 17 aprile. Arrivato nella città sulla Limmat nell'ottobre 2025 avrebbe dovuto contribuire alla riproduzione.

Keystone-SDA

29.04.2026, 16:25

30.04.2026, 07:44

Obi non era più in grado di alzarsi da solo, ha comunicato oggi lo zoo di Zurigo sul proprio sito web. Nonostante le cure veterinarie, non riusciva più ad appoggiare correttamente la zampa anteriore e le sue condizioni erano peggiorate progressivamente, precisa la nota aggiungendo che non è chiaro come la giraffa si sia ferita.

Non c'era una terapia promettente, per cui per evitare sofferenze all'animale, lo zoo ha infine deciso di sopprimerlo, precisa il parco zoologico.

Le giraffe, ricorda lo zoo, devono stare in piedi per la maggior parte del tempo: stare sdraiate a lungo causa loro problemi di salute.

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