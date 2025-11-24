  1. Clienti privati
Nessun impatto sulle consegne Lo zuccherificio di Frauenfeld interrompe la produzione per un problema al forno

SDA

24.11.2025 - 19:00

I magazzini sono comunque pieni.
Keystone

La produzione dello zuccherificio di Frauenfeld è stata interrotta domenica pomeriggio a causa di un guasto al forno a calce.

24.11.2025, 19:00

La durata della sospensione dell'attività è incerta: gli specialisti chiamati sul posto non sono ancora riusciti a individuare la causa del problema.

Stando a quanto indicato dalla società Schweizer Zucker, il trasporto delle barbabietole è già stato riorganizzato per garantire la lavorazione. Attualmente si è a circa la metà del periodo di consegna della materia prima: ciò significa che a Frauenfeld sono ancora attese circa 500'000 tonnellate di barbabietole.

Il forno raggiunge una temperatura di 800 gradi durante il funzionamento, ha spiegato il portavoce dell'azienda Raphael Wild all'agenzia Keystone-Ats. Ci vorranno pertanto due giorni prima che si raffreddi abbastanza da poter essere esaminato. «Prevediamo danni ingenti», ha comunque precisato l'addetto stampa.

Sulla base del risultato dell'indagine saranno decise le alternative per la consegna delle barbabietole. L'interruzione non avrà invece alcun impatto sulle consegne di zucchero: i magazzini sono infatti pieni. In Svizzera, la produzione di zucchero è affidata agli zuccherifici di Frauenfeld e Aarberg.

