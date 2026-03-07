  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giornata della donna A Zurigo 500 manifestanti bloccano la Paradeplatz

SDA

7.3.2026 - 15:13

Paradeplatz bloccata oggi pomeriggio per una manifestazione non autorizzata per i diritti delle donne, ma anche contro la guerra.
Paradeplatz bloccata oggi pomeriggio per una manifestazione non autorizzata per i diritti delle donne, ma anche contro la guerra.
Keystone

Circa 500 manifestanti hanno bloccato oggi pomeriggio la Paradeplatz a Zurigo in occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorre domani.

Keystone-SDA

07.03.2026, 15:13

07.03.2026, 15:30

Sebbene la manifestazione non fosse autorizzata, la polizia comunale ha deciso di non intervenire, a patto che tutto rimanga pacifico.

Diverse partecipanti a volto coperto hanno teso delle corde sui binari, bloccando il traffico dei tram. Oltre alle donne con bandiere viola, alla manifestazione hanno partecipato anche molte iraniane, curde e attiviste pro-Palestina.

Il motto della manifestazione era «Femminista e militante». Già sul volantino si invitavano gli uomini eterosessuali ad «astenersi dal partecipare» alla manifestazione «in segno di solidarietà».

I più letti

Il volo A380 di Emirates proveniente da Zurigo ha girato per ore sopra il deserto
Sal Da Vinci non vince su Spotify.  Ecco la top ten online di Sanremo
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»
Il cane poliziotto Ueli sventa un furto in un garage di San Gallo
Belen Rodriguez sbotta in TV per la cittadinanza italiana: «Sono qui da 20 anni»

Altre notizie

Al voto l'8 marzo. Berna blocca frasi «palesemente false» del comitato d'iniziativa sul denaro contante

Al voto l'8 marzoBerna blocca frasi «palesemente false» del comitato d'iniziativa sul denaro contante

Svizzera. La sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi

SvizzeraLa sinistra rischia di dividersi sull'eventuale referendum contro il pacchetto di sgravi

Giornata internazionale. Le donne sfilano in Svizzera questo fine settimana per l'8 marzo

Giornata internazionaleLe donne sfilano in Svizzera questo fine settimana per l'8 marzo