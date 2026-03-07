Giornata della donnaA Zurigo 500 manifestanti bloccano la Paradeplatz
7.3.2026 - 15:13
Circa 500 manifestanti hanno bloccato oggi pomeriggio la Paradeplatz a Zurigo in occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorre domani.
Sebbene la manifestazione non fosse autorizzata, la polizia comunale ha deciso di non intervenire, a patto che tutto rimanga pacifico.
Diverse partecipanti a volto coperto hanno teso delle corde sui binari, bloccando il traffico dei tram. Oltre alle donne con bandiere viola, alla manifestazione hanno partecipato anche molte iraniane, curde e attiviste pro-Palestina.
Il motto della manifestazione era «Femminista e militante». Già sul volantino si invitavano gli uomini eterosessuali ad «astenersi dal partecipare» alla manifestazione «in segno di solidarietà».